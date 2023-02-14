Таня Зайцева сбежала из СССР: судьба настоящей «Интердевочки» повергнет в шок

Скандальная социальная драма «Интердевочка» произвела в конце 80-х фурор. История казалась зрителям невероятной, однако мало кто знает, что события фильма имеют прямое отношение к реальности.

«Интердевочка» была снята по повести Владимира Кунина «Фрекен Танька». Сюжет рассказывает о неприглядной стороне жизни «ночных бабочек», трудившихся в интернациональных отелях. В центре истории — Танька Зайцева, которой удалось вырваться из суровой советской реальности в сытую и спокойную Швецию. Но принесло ли это героине счастье?

Оказывается, у многострадальной Зайцевой был реальный прототип. Когда Кунин искал вдохновение для своей повести, он долго наблюдал за элитными «жрицами любви». Со временем писатель стал их лучшим другом. За долгие месяцы этого общения у Кунина накопилось много любопытного материала. Главной музой автора стала дама, которая смогла уехать из СССР в Англию. Там она вышла замуж и родила супругу двоих детей. Но, несмотря на сытую и красивую жизнь за рубежом, женщина часто приезжала на родину, где промышляла привычным делом. Режиссер Петр Тодоровский переиначил финал истории, сделав его куда более грустным и драматичным.