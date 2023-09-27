«Таня ушла»: с Арнтгольц уже попрощались на федеральном канале

В жизни Татьяны Арнтгольц произошли важные перемены. Больше поклонники не увидят звезду на федеральном канале — решение по этому вопросу принято окончательно.

Долгое время очаровательная блондинка вела шоу «Жди меня». Актриса заявила, что уходит из программы по собственной воле.

Оказалось, что знаменитость устала от работы над такой непростой передачей. Сил сопереживать героям у нее не осталось, а без эмпатии в студии проекта делать нечего.

При этом артистка призналась, что сильно переживала из-за того, что оставляет своего соведущего Александра Лазарева. Однако тот принял ситуацию стойко.

«Таня ушла. Мы провели вместе прекрасные пять лет», — отметил сын Немоляевой в беседе с порталом «СтарХит».

Телеведущий смирился с тем, что его партнерше захотелось уделять больше времени игре в театре и съемкам в кино.

Теперь на месте супруги Марка Богатырева будет 51-летняя Алена Бабенко. С заслуженной артисткой уже сняли несколько выпусков. Лазарев подчеркнул, что его новая коллега хорошо вписалась в проект, и выразил надежду на то, что их сотрудничество будет долгим и приятным.