Таня не единственный ребенок: Успенская раскрыла жуткую правду о двоих сыновьях

Любовь Успенская долго скрывала ужасную семейную трагедию. Оказалось, что королева шансона — многодетная мать, но двух из ее наследников давно нет в живых.

В первом браке с Виктором Шумиловичем у знаменитости родились два сына. Один из близнецов скончался сразу после появления на свет, а второй в течение двух недель находился в реанимации. Спасти его врачам не удалось.

В одном из интервью артистка вспомнила, что медики положили ее мертвого ребенка под кровать, на которой она лежала. По воспоминаниям звезды, этот кошмар длился около двух часов.

Несмотря на весь ужас пережитого, Успенская решилась стать мамой еще раз. От Александра Плаксина исполнительница родила дочь Татьяну. Звездная наследница давно выросла и теперь вовсю строит сольную карьеру. Певица такому повороту событий только рада: она во всем поддерживает дочь и не жалеет денег на ее раскрутку.