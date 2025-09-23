Меню
Киноафиша Статьи «Танос на его фоне — щенок»: опаснейшего злодея «Стражей Галактики» фаны MCU не увидели до сих пор — а ведь он уничтожил 1 000 000+ миров

23 сентября 2025 12:48
А однажды антагонист практически посадил на цепь самого Галактуса.

В официальной «вики» по комиксам «Стражи Галактики» злодейский рейтинг выглядит так: Танос на первом месте, Галактус на втором. Но тут есть нюанс — оба этих титана в MCU либо «общие» враги, либо вообще не пересекались с командой Старлорда. Следом идет Ронан — только вот на больших экранах его слили, сведя к фанатику, жаждущему уничтожить Ксандар. Что ж, дальше идет он — Аннигилус.

Ориджин

Созданный в 1968 году Стэном Ли и Джеком Кирби, он появился в Fantastic Four Annual #6. Его происхождение мрачно-биологическое: из споры на вулканической планете Артрос вылупилось насекомоподобное существо, которое случайно нашло корабль древней цивилизации Тианнов.

Шлем с данными подарил ему знания, технологии и ту самую «Cosmic Control Rod» — артефакт, делающий Аннигилуса практически бессмертным.

Мания выживания

Его главный страх — смерть, и всё вокруг Аннигилус воспринимает как угрозу своему существованию. В результате паранойя превращается в идеологию: уничтожить всех, пока они не уничтожили тебя.

Эта философия породила грандиозные вторжения — «Annihilation Wave», которая прокатилась по вселенной, стирая миры. В пику Таносу, мечтавшему о балансе, или Галактусу, движимому голодом, Аннигилус банально хочет жить любой ценой, даже если для этого придётся стереть реальность.

«Танос на его фоне — щенок, а еще он использовал Галактуса как оружие. Сама Смерть сказала, что он служил ей лучше, чем Танос. В первый день Аннигиляции было уничтожено более миллиона миров», — объясняют на Reddit фанаты комиксов.

Почему это важно для «Стражей»

В комиксах именно Аннигилус и его орды становятся одним из самых серьёзных испытаний для Галактического сообщества. Тут и захват Серебряного Сёрфера, и пленение самого Галактуса, и сделки с Таносом.

В отличие от многих «чисто человеческих» злодеев, он воплощает сразу целую стихию — Негативную зону и миллиарды её существ.

MCU пока до него не добрался, но фанаты ждут: если когда-то решат экранизировать «Annihilation», Стражам придется пересечься с почти что неуязвимым врагом.

Ранее мы писали: Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Фото: Кадры из фильмов и комиксов Marvel
Алексей Плеткин
