Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix

6 августа 2025 13:46
Мой beauty flower, ответьте на 5 вопросов.

После выхода разбивающего наш внутренний мир третьего сезона «Игры в кальмара» можно пересматривать любимые сцены, строить теории о спин-оффе или обсуждать новых персонажей. Но есть способ интереснее — пройти тест и узнать, кто из героев второго сезона стал бы вашим идеальным союзником… или зеркалом вашего внутреннего Я.

Здесь нет неправильных ответов, лишь те, что идеально передадут ваш характер и помогут нам понять, какой психотип вам ближе. Потому что «Игра в кальмара» — не просто история про выживание, а драма про то, кем ты становишься, когда ставки выше жизни.

Герои хита Netflix не так просты, как кажется. Кто-то играет на публику, кто-то всё просчитал заранее, другие и вовсе всех водят за нос. Есть те, кто борется за справедливость, и те, кто давно перестал верить в добро и зло. А есть такие, кто просто… наблюдает.

А если бы туда попали вы? Взялись бы за оружие — или подстроили всё так, чтобы даже не испачкать руки? Помогли бы незнакомцу — или спасли бы только себя?

Пройдите наш тест из пяти вопросов и выясните, кто из героев второго сезона стал бы вашим соулмейтом. Не тем, с кем вы бы непременно выжили — а тем, кто отражает вашу внутреннюю игру.

Кто вы в этой игре — игрок, анархист или режиссёр?

Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
