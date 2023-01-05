Танечке Огневой из «Разных судеб» 94 года: в этом возрасте так выглядеть неприлично (фото)

Татьяна Пилецкая, вне всяких сомнений, может служить примером для подражания. Актриса не только построила блестящую карьеру и наладила личную жизнь, но и сумела сохранить свою красоту и очарование.

Многие зрители помнят артистку по роли Тани Огневой в картине «Разные судьбы». Фильм Леонида Лукова впервые увидел свет в 1956 году — тогда актриса стала настоящей звездой советского кино. Пожалуй, это самый значимый проект во всей фильмографии знаменитости.

Последней же на сегодняшний день работой артистки стала лента Ренаты Литвиновой под названием «Северный ветер». В ней Пилецкая воплотила вечную Алису. И стоит признать, впечатлила публику не только своей проникновенной игрой, но и потрясающей внешностью.

По мнению многих, выглядеть так в 94 года попросту неприлично. Татьяна Львовна находится в потрясающей физической форме, хоть, по ее признанию, никогда не придерживается никаких диет. По всей видимости, дает о себе знать балетное прошлое — звезда экрана всегда держит спину и следит, чтобы окружающие непременно следовали ее примеру.