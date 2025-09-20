«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)

Танцы в советских фильмах — это не фон и не украшение. Это момент истины, кульминация в романтической драме или момент, когда герои напряженно общаются в триллере. Что же до комедий, то в них зачастую ча-ча-ча становится элементом, способным развеселить всех.

Мы собрали сцены, которые знают далеко не все, если не угадаешь фильм по одному танцу — значит, зря называл себя настоящим любителем советского кино. Не ждите избитых кадров, которые знают даже дети малые, это задачка со звездочкой.

