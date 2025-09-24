Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?

Удивительно, но Миронов со своим «Островом невезения» не попал даже на последнюю строчку.

Кино СССР всегда умело передавать настроение времени. Даже в серьёзных драмах находилось место для песен и танцев, а сцены с ними становились настоящим украшением фильмов: они оживляли героев, добавляли юмора или, наоборот, подчеркивали драматизм.

Многие из этих эпизодов давно превратились в культовые, и даже спустя десятилетия зрители пересматривают их с улыбкой. Чтобы выяснить, какие танцы в советских фильмах зрители любят сильнее всего, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл опрос, в котором приняли участие 3000 человек.

Какие фильмы оказались в топ-5

В пятёрку лидеров попал музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания» — за него отдали голоса 10% зрителей. Чуть выше, на четвёртой строчке, оказалась мелодрама «Любовь и голуби» со всеми её колоритными «фигурами».

Бронза досталась драме «Зимний вечер в Гаграх» — чечётку Николая Еременко-младшего отметили 15% респондентов. На втором месте — «Родня» Никиты Михалкова, где танец Тасика с тёщей покорил 18% участников.

Ну а первое место уверенно заняла комедия Георгия Данелии «Афоня» — энергичный танец главного героя не смог переплюнуть ни один фильм.

Какие еще фильмы вошли в десятку лучших

Сложившийся рейтинг выглядит следующим образом:

Место Фильм Процент голосов 1 «Афоня» 20% 2 «Родня» 18% 3 «Зимний вечер в Гаграх» 15% 4 «Любовь и голуби» 12% 5 «Мэри Поппинс, до свидания» 10% 6 «Мимино» 9% 7 «Война и мир» 6% 8 «Будьте моим мужем» 5% 9 «Курьер» 3% 10 «Гори, гори, моя звезда» 2%

Вердикт такой: хочется увидеть, как герои советского кино отплясывают от души? Просто включайте эти фильмы — и танцевальный настрой вам гарантирован.

