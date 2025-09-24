Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?

Кино СССР всегда умело передавать настроение времени. Даже в серьёзных драмах находилось место для песен и танцев, а сцены с ними становились настоящим украшением фильмов: они оживляли героев, добавляли юмора или, наоборот, подчеркивали драматизм.
Многие из этих эпизодов давно превратились в культовые, и даже спустя десятилетия зрители пересматривают их с улыбкой. Чтобы выяснить, какие танцы в советских фильмах зрители любят сильнее всего, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл опрос, в котором приняли участие 3000 человек.
Какие фильмы оказались в топ-5
В пятёрку лидеров попал музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания» — за него отдали голоса 10% зрителей. Чуть выше, на четвёртой строчке, оказалась мелодрама «Любовь и голуби» со всеми её колоритными «фигурами».
Бронза досталась драме «Зимний вечер в Гаграх» — чечётку Николая Еременко-младшего отметили 15% респондентов. На втором месте — «Родня» Никиты Михалкова, где танец Тасика с тёщей покорил 18% участников.
Ну а первое место уверенно заняла комедия Георгия Данелии «Афоня» — энергичный танец главного героя не смог переплюнуть ни один фильм.
Какие еще фильмы вошли в десятку лучших
Сложившийся рейтинг выглядит следующим образом:
|Место
|Фильм
|Процент голосов
|1
|«Афоня»
|20%
|2
|«Родня»
|18%
|3
|«Зимний вечер в Гаграх»
|15%
|4
|«Любовь и голуби»
|12%
|5
|«Мэри Поппинс, до свидания»
|10%
|6
|«Мимино»
|9%
|7
|«Война и мир»
|6%
|8
|«Будьте моим мужем»
|5%
|9
|«Курьер»
|3%
|10
|«Гори, гори, моя звезда»
|2%
Вердикт такой: хочется увидеть, как герои советского кино отплясывают от души? Просто включайте эти фильмы — и танцевальный настрой вам гарантирован.
