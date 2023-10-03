Танцор диско удочерил малышку, найденную в мусорке: актер жутко гордится любимицей (фото)

Митхун Чакраборти воспитывал троих сыновей, когда неожиданно для самого себя вновь стал отцом. В тот день звезда индийского кино вместе с супругой читал газету и узнал, что врачам удалось спасти истощенную малышку, которую родители выбросили в мусорный бак. Возлюбленные тут же решили, что возьмут кроху в свою семью.

Чудом выжившую девочку назвали Дишани. В знаменитом семействе ее окружили любовью и заботой. Актер и его жена рассказали дочери о том, что она приемная. Но та никогда не чувствовала себя чужой.

Дишани давно выросла и теперь делает большие успехи. Яркая красавица не побоялась переехать в США, чтобы там построить актерскую карьеру. Ей уже удалось засветиться в трех короткометражных проектах. При этом знойная брюнетка подрабатывает моделью и успевает играть в театре. Между тем танцор диско не скрывает, что жутко гордится достижениями своей любимицы.