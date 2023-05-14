«Танцор диско» удочерил девочку, найденную в мусорном баке: вот какая красавица выросла

Митхун Чакраборти и Йогита Бали воспитали троих сыновей. Супруги не планировали еще одного ребенка, но не смогли пройти мимо истории девочки, которую родители выкинули в мусорку.

Знаменитости, узнав о малышке, тут же отправились в клинику и удочерили ее. Девочке дали имя Дишани, окружили ее заботой и любовью, а старшие братья всегда оберегали свою сестру.

С ранних лет Дишани были уверена, что пойдет по стопам родителей. Сегодня ей уже 25 лет, и она старательно строит карьеру в Лос-Анджелесе. Девушка уже успела принять участие в нескольких проектах, о чем рассказывает в своих социальных сетях. Подписчики же осыпают артистку комплиментами, отмечая не только ее талант, но и красоту. По их мнению, Дишани станет прекрасной продолжательницей рода звезды «Танцора диско» и со временем покорит не только Болливуд, но и Голливуд.