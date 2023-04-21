«Танцор диско» и в 72 года похититель женских сердец: так хорош, что даже не верится

Митхун Чакраборти стал легендой советского экрана в 32 года, когда в прокат вышел его хит «Танцор диско». Миллионы женщин мечтали познакомиться с прославленным артистом, который после выхода картины продолжил завоевывать мировой кинематограф.

Так, за годы карьеры Митхун снялся более чем в 360 фильмах, стал одной из главных звезд Болливуда и не собирается останавливаться на достигнутом. Например, за 1988 год с участием артиста вышло целых семь фильмов. Помимо этого, актер занимается продюсированием и помогает строить карьеру своему сыну Мимоху Чакраборти.

О своих успехах и новых ролях он рассказывает в социальных сетях. Как отмечают фанаты, Митхун выглядит значительно моложе своих лет и до сих пор отличается харизмой и обаянием. Фанатки со всего мира не скрывают, что мечтали бы познакомиться со звездой экрана, который поражает своей эффектной внешностью.