Тамара из «Порчи» в обычной жизни выглядит еще экстравагантнее, чем на экране: убедитесь сами

Жанна Оганесян запомнилась многим зрителям по роли Тамары в мистическом сериале «Порча», вышедшем на экраны в 2019 году. Актриса блестяще воплотила ясновидящую Тамару, чей образ мало кого оставлял равнодушным.

Главная героиня проекта придерживалась экстравагантного стиля — яркая необычная одежда, густо подведенные глаза. В таком амплуа Оганесян выглядела довольно правдоподобно, но удивительного в этом мало.

Оказалось, что в реальной жизни артистка выглядит еще более необычно, чем ее мистическая героиня. Например, она носит дреды и отдает предпочтение незаурядной одежде, выделяющей ее из толпы.

К слову, Оганесян занимается не только актерской деятельностью. Также знаменитость сама пишет стихи и песни, пробует свои силы в качестве художника, выступает в роли режиссера и умело гадает на картах Таро.