Тамара Глоба вывела из тени красотку-дочь: она понравится не всем

Астролог Тамара Глоба обычно попадает в центр внимания благодаря новым прогнозам. Но на этот раз женщина привлекла внимание публики, выложив в соцсети фото своей старшей дочери Анны.

Тамара родила дочь в своем первом браке с бывшим одноклассником Сергеем. Но брак быстро распался и астролог вышла замуж второй раз, за своего коллегу Павла Глобу, которого встретила на одном из телешоу. С тех пор женщина известна под фамилией второго супруга. С ним отношения тоже не сложились, но Тамара родила в браке еще одного ребенка, сына Богдана.

В этом месяце старшей дочери Тамары исполнилось 42 года. Чтобы поздравить Анну с днем рождения, астролог опубликовала фото дочери с теплыми пожеланиями.

Подписчики отметили, что женщина выглядит очень молодо и привлекательно — ей не дашь и тридцати. Стройную и улыбчивую Анну нельзя причислить к типичным красоткам из соцсетей, но ее натуральная красота и доброжелательная внешность очень понравились пользователям.