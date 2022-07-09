«Там живут бомжи»: что стало с квартирой Газманова в Латвии

Заслуженный артист России Олег Газманов популярен и любим миллионами россиян, однако за границей его жалуют не всегда. Еще в 2014 году артист лишился права въезда в Латвию, где у него была квартира: Газманов попал в список МИД Латвии за «поддержку российского империализма». О судьбе квартиры певец рассказал в одном из своих последних интервью.

«Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу», — говорит Газманов порталу «Дни.Ру ».

Он добавляет, что продавать квартиру в Юрмале пока не планирует, потому что цены на жилье в Прибалтике сильно упали, и теперь его недвижимость стоит в три раза меньше, чем когда он ее покупал. Он отмечает, что цены упали как раз тогда, когда ему запретили въезд. Певец шутит, что пока он отсутствует в своей квартире, там, вероятно, уже живут бомжи или дом вообще рухнул.

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