Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»

Мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1980) давно стала хрестоматией советского кино, а вместе с ней — и места съёмок, которые теперь можно узнавать буквально с первого кадра. Среди них — и знаменитая станция метро, и один из главных московских вокзалов.

Метро «Новослободская»

Здесь Людмила (Ирина Муравьева) знакомится со своим будущим мужем, хоккеистом Сергеем Гуриным (Александр Фатюшин). Камера фиксирует её у подсвечиваемого витража с цветком в вазе — фирменный знак станции.

«Новослободская» была открыта в 1952 году и с тех пор остаётся одной из самых красивых станций кольцевой линии.

Что еще снимали на «Новослободской»

Интересно, что в этом же вестибюле позже снимались и другие картины: «Астенический синдром» Киры Муратовой, «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна и даже голливудская «Полицейская академия 7: Миссия в Москве».

Не только метро, но и вокзал

А вот Курский вокзал и его остеклённый фасад попадают в кадр во второй половине картины, когда Катерина (Вера Алентова) знакомится с Гошей (Алексей Баталов). Их встреча происходит в электричке, а затем — уже у здания вокзала. С этой сцены начинается поворот в судьбе героини: после долгих лет одиночества она встречает мужчину, с которым готова связать жизнь.

То, что в фильме показали реальные и узнаваемые места Москвы, усилило эффект правды: зрители легко соотносили историю героинь с собственным опытом. Не случайно «Москва слезам не верит» посмотрели 84,4 млн зрителей, а кадры из метро и у Курского вокзала до сих пор цитируют в подборках о советской столице.

Фильм «Москва слезам не верит» мог быть совсем другим: из киноленты вырезали три эпизода.