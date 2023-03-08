Там происходит что-то страшное: это место в России вызывает лютый ужас

В подвалах Дома Советов в Петербурге уже давно творится что-то неладное. Об этом рассказывает сторож бывшего НИИ радиоэлектроники Валерий Васильевич. По его словам, по ночам на территории нынешнего оборонного предприятия «Ленинец» скачут кентавры, а само место ранее использовалось спецслужбами для генетических опытов.

В 1920-х в Ленинграде учредили лабораторию, где ученые пытались расшифровать геном человека. Через 10 лет исследователей якобы отправили в Сибирь, однако есть версия, что НКВД просто предложил ученым переориентироваться на опыты по скрещиванию людей и животных.

Согласно рассекреченным в конце 1990-х документам, в период с 1930-х по 1950-е годы в ленинградское отделение НКВД направляли по две сотни заключенных. По официальной информации для того, чтобы помочь им излечиться от психических отклонений. Туда же привозили раненых и больных животных из ближайших колхозов в области.