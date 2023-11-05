«Там природа отдыхает»: только одного ребенка Михалкова назвали талантливым, и вот о ком речь

Семейство Михалковых знает вся страна. Четверо детей культового режиссера стали знаменитыми людьми: старший сын — ресторатор, младший — кинорежиссер, а обе дочери — актрисы. Отпрыски Никиты Михалкова родились с золотой ложкой во рту, но далеко не все из них смогли в полной мере воспользоваться имеющимися возможностями.

О популярном семействе высказался Стас Садальский. Скандальный актер посетил программу RTVI «Легенда» и решил рассказать о своем отношении к Михалковым. Он заявил, что на звездных наследниках «отдыхает природа». Однако эпатажный шоумен отметил одного из членов семьи.

Лестную оценку Садальский дал Надежде Михалковой. Артист признался, что с удовольствием снялся бы в картине у этой «талантливой девочки». Также деятель шоу-бизнеса признался, что хотел бы поработать и с ее знаменитым отцом.