«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского»

А еще про экранизации, которые ждут своего часа.

11 сентября Фёдору Добронравову исполнилось 64 года. Народный артист, комедийный и драматический одновременно, человек, который может играть и в «Сватах», и в серьёзных фильмах, сам признаётся: лучшее кино для него — советское. Без вычурности, без спецэффектов, но с душой и смыслом.

Что любит и о чем грезит Добронравов

Добронравов вырос на романтике и честности советского экрана. Он ценит фильмы, где важнее чувства и человеческие истории, а не гонка за зрелищем. Именно поэтому ему близки картины Василия Шукшина:

«Там много души загадочной, непонятной, чудаковатой такой», — говорит артист.

Потому то Добронравов сокрушается, что сейчас режиссеры не экранизируют философские рассказы культового советского режиссера. Хотя среди новинок есть ленты, которые ему по душе.

Современное кино Добронравова

Актуальные ленты Добронравов тоже не игнорирует. Он честно признаётся, что особенно любит фильмы, где играют его дети — «Т-34» и «Огонь». Смотрит их с удовольствием, хотя и критикует общий тренд последних лет:

«Сейчас, к сожалению, перехлёст такой… лет 15–20 всё детективное. Куда-то кто-то за кем-то бежит. Мне это странно».

Для него важно, чтобы в фильме было что-то большее, чем расследования и погони. Словом, проехался по хитам НТВ вроде «Невского», «Шефа» и «Первого отдела», которые на 99% состоят из подобных клише. Артисту важно, чтобы оставалась загадка, человеческая теплотa, настоящая драма, как в «Сватах», которые он обожает пересматривать.

Поэтому, если хотите понять, что любит Фёдор Добронравов, ищите фильмы, в которых есть сердце. Советская классика, Шукшин, истории про людей — вот его кино. Всё остальное для него вторично.

