Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Талызина отказалась выходить на одну сцену с Кабо не просто так: названа причина

Талызина отказалась выходить на одну сцену с Кабо не просто так: названа причина

7 июля 2022 12:10
Талызина отказалась выходить на одну сцену с Кабо не просто так: названа причина

Артистки не смогли сработаться на одной сцене.

Режиссер Андрей Житинкин раскрыл подробности конфликта Валентины Талызиной и Ольги Кабо. Как оказалось, у знаменитостей был слишком разный творческий подход.

Несколько лет назад артистки должны были принимать участие в постановке театра Моссовета «Мораль пани Дульской». Однако еще до премьеры Талызина неожиданно отказалась появляться на одной сцене с Кабо. Многие поклонники и коллеги предположили, что главная причина кроется в тяжелом характере артистки. Однако, как рассказал Житинкин, причина заключалась совершенно в другом.

Раскрыто имя тайного благодетеля Заворотнюк: не поверите, кто это

По словам постановщика, в тот период Талызина страдала от проблем с давлением. При этом она привыкла играть, не позволяя себе импровизировать с текстом в отличие от Кабо, которая могла передвинуть реплики в роли местами. В итоге Талызина, чтобы избежать возможных сложностей прямо на сцене из-за волнения, предпочла вовсе отказаться от работы с Кабо.

«Отсебятину нести не могла. Поэтому ей пришлось уйти из постановки», — цитирует слова Житинкина «Экспресс газета».

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Related video