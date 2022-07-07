Талызина отказалась выходить на одну сцену с Кабо не просто так: названа причина

Режиссер Андрей Житинкин раскрыл подробности конфликта Валентины Талызиной и Ольги Кабо. Как оказалось, у знаменитостей был слишком разный творческий подход.

Несколько лет назад артистки должны были принимать участие в постановке театра Моссовета «Мораль пани Дульской». Однако еще до премьеры Талызина неожиданно отказалась появляться на одной сцене с Кабо. Многие поклонники и коллеги предположили, что главная причина кроется в тяжелом характере артистки. Однако, как рассказал Житинкин, причина заключалась совершенно в другом.

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По словам постановщика, в тот период Талызина страдала от проблем с давлением. При этом она привыкла играть, не позволяя себе импровизировать с текстом в отличие от Кабо, которая могла передвинуть реплики в роли местами. В итоге Талызина, чтобы избежать возможных сложностей прямо на сцене из-за волнения, предпочла вовсе отказаться от работы с Кабо.