Талызина осталась без главных ролей у Рязанова не просто так: считал ее «своей»

На счету 87-летней Валентины Талызиной более 130 ролей в кино и участие в десятках спектаклей в театре имени Моссовета. На его сцену она выходит и сейчас, в преклонном возрасте. За годы карьеры ей посчастливилось поработать с выдающимися режиссерами, среди которых был и Эльдар Рязанов. Актриса снялась в пяти фильмах постановщика, но лишь в «Зигзаге удачи» он доверил ей главную роль.

В остальных картинах персонажи Талызиной были второстепенными, поэтому хоть и украшали собой сюжет, но имели небольшое для него значение. Оказалось, что без главных ролей актриса осталась не просто так. По ее же словам, после первого сотрудничества с режиссером ее начали считать «рязановской звездой», а постановщик и вовсе называл своей. Талызина припомнила, как однажды, отвечая на вопрос об отсутствии главных ролей для нее, Рязанов заявил, что у нее слишком добрые глаза.

Как вспоминала актриса в интервью для «7 дней », один раз и она отказалась от сотрудничества с постановщиком. Он предложил ей героиню в фильме «Небеса обетованные», но она заявила, что устала от ролей хамоватых женщин.