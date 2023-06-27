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Талия тоньше шеи: британка «утянулась» до 33 сантиметров (фото)

27 июня 2023 07:45
Талия тоньше шеи: британка «утянулась» до 33 сантиметров (фото)

Этот эксперимент повергнет в шок любого.

Британка Этель Грейнджер вошла в историю как обладательница рекордно узкой талии. Женщина «утянулась» до 33 сантиметров и сделала это ради любви.

Муж Этель, богатый и видный астроном Уильям Грейнджер, был ценителем классической женской красоты. Он не поддерживал идеи феминизма, которые становились популярными в 20-х и 30-х годах. Уильям хотел, чтобы его супруга оставалась женственной, как барышни прошлых эпох.

Чтобы порадовать любимого, Грейнджер стала облачаться в тугие корсеты. Муж пришел в неописуемый восторг. Этель на этом не остановилась и стала носить корсет днями и ночами. Со временем ее талия уменьшилась с 58 сантиметров до рекордных 33. Об уникальной британке узнал весь мир. Поначалу женщина стеснялась своего тела, но позднее приняла изменения и даже стала моделью.

Публика не знала, как на это реагировать. Одних восхищала осиная талия Этель, других ужасала, ведь непонятно, как ее органы находились в такой тесноте. Грейнджер никогда не жаловалась на здоровье и прожила 77 лет. Либо жестокий эксперимент с телом никак не повлиял на ее организм, либо женщина молчала в силу своей британской выдержки.

Талия тоньше шеи: британка «утянулась» до 33 сантиметров (фото)
Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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