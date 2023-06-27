Талия тоньше шеи: британка «утянулась» до 33 сантиметров (фото)

Британка Этель Грейнджер вошла в историю как обладательница рекордно узкой талии. Женщина «утянулась» до 33 сантиметров и сделала это ради любви.

Муж Этель, богатый и видный астроном Уильям Грейнджер, был ценителем классической женской красоты. Он не поддерживал идеи феминизма, которые становились популярными в 20-х и 30-х годах. Уильям хотел, чтобы его супруга оставалась женственной, как барышни прошлых эпох.

Чтобы порадовать любимого, Грейнджер стала облачаться в тугие корсеты. Муж пришел в неописуемый восторг. Этель на этом не остановилась и стала носить корсет днями и ночами. Со временем ее талия уменьшилась с 58 сантиметров до рекордных 33. Об уникальной британке узнал весь мир. Поначалу женщина стеснялась своего тела, но позднее приняла изменения и даже стала моделью.

Публика не знала, как на это реагировать. Одних восхищала осиная талия Этель, других ужасала, ведь непонятно, как ее органы находились в такой тесноте. Грейнджер никогда не жаловалась на здоровье и прожила 77 лет. Либо жестокий эксперимент с телом никак не повлиял на ее организм, либо женщина молчала в силу своей британской выдержки.