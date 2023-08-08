Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды

Среди российских стюардесс множество красавиц, но только одна из них едва не получила титул «Мисс мира». На специальном конкурсе красоты для бортпроводниц россиянка Алена Глухова несколько лет назад стала вице-мисс. Несмотря на то, что корону она упустила, девушка получила неофициальное звание самой красивой стюардессы в России.

Жгучая брюнетка покорила весь мир и быстро стала популярной в социальных сетях. Публикации с новостями о своей жизни или размышлениями о мире девушка сопровождает своими фотографиями. Недавно Алена поделилась снимком в откровенном купальнике цвета металлик. За три года, которые прошли с момента получения титула вице-мисс, стюардесса ничуть не изменилась. Она все еще может похвастаться идеальной фигурой, хотя не так давно лишилась работы в авиакомпании из-за двух лишних килограммов. Но поклонники считают, что эти два килограмма только украсили девушку — ее формы стали еще привлекательнее.