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Талантлив до безумия: чем закончилась карьера «парня из соседнего двора»

18 июля 2023 15:30
Талантлив до безумия: чем закончилась карьера «парня из соседнего двора»

На его долю выпало страшное испытание.

Актерское ремесло требует от артиста полной самоотдачи и чуть ли не отречения от собственной личности. Некоторые не выдерживают такого накала и буквально сходят с ума.

Одной из жертв собственного таланта стал Юрий Белов, известный по картинам 50-х и 60-х годов. Он снимался в таких кинохитах, как «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Королева бензоколонки». Артиста воспринимали как «парня из соседнего двора», однако внезапно карьере Юрия Андреевича пришел конец.

Коллеги замечали у Белова частые перепады настроения. На людях он был жизнерадостным весельчаком, а наедине с собой впадал в непроходимую депрессию. Однажды актер попал в психиатрическую лечебницу, где провел полгода.

Лечение не помогло Белову. После выписки он начал страдать провалами в памяти, что поставило крест на его кинокарьере. Лишь изредка он появлялся в эпизодах малоизвестных лент. Артист совсем не походил на себя молодого: его взгляд потух, а лицо осунулось.

Талантлив до безумия: чем закончилась карьера «парня из соседнего двора»

Чтобы не умереть от голода, Юрию Андреевичу пришлось таксовать. Вылечить депрессию актеру так и не удалось. Он скончался в 61 год в полном забвении.

Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь», кадр из фильма «Неподдающиеся», кадр из фильма «Вот такие чудеса»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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