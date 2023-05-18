Таланта нет, зато есть миллионы: эти певицы прославились благодаря деньгам отца

В российском шоу-бизнесе немало безголосых певиц. Обзавестись поклонниками им помогли состоятельные покровители. Часто в их роли выступают отцы.

Например, большие сомнения у публики вызывает вокал Алсу. Артистка родилась в богатой семье: ее отец получил должность вице-президента компании «Лукойл». Славу же исполнительнице принес хит «Зимний сон». Но для его исполнения, по мнению многих, большого таланта не требуется. К тому же, если бы не деньги родителя, эта композиция Алсу вряд ли дошла бы до массового слушателя.

Воспользовалась протекцией отца и Нюша. Бывший участник «Ласкового мая» Владимир Шурочкин не жалел ни сил, ни денег, чтобы помочь наследнице стать звездой. И его старания не оказались напрасными. Свои творческие амбиции исполнительница реализовала.

Алекса также не оказалась бы на сцене без содействия папы — главы компании «Энергосбытпром». Известность пришла к ней благодаря «Фабрике звезд», но даже деньги отца не помогли закрепить свои позиции в шоу-бизнесе. Сольная карьера знаменитости закончилась, едва начавшись.