Таланта не было и в помине: как попали на экран три культовые звезды СССР

Нередко звездами экрана в СССР становились те, кто не имел ни малейшего отношения к кинематографу. На экраны можно было попасть даже при отсутствии актерского таланта и при этом добиться большого успеха и любви зрителей.

Например, Леонид Гайдай сделал свой выбор в пользу Натальи Варлей и отдал ей главную роль в «Кавказской пленнице», на которую претендовали такие именитые артистки, как Наталья Кустинская и Лариса Голубкина. Знаменитость покорила режиссера тем, что была довольно смелой: еще бы, ведь она профессиональная гимнастка. Тот факт, что Варлей была готова щеголять в купальнике и самостоятельно выполнять акробатические трюки, окончательно убедил кинодела в том, что ему нужна именно она.

Будучи цирковым артистом прославился и Юрий Никулин. За неимением актерских способностей он провалил экзамены и в ГИТИС, и во ВГИК. На экраны же попал случайно: благодаря тому, что понравился режиссеру Александру Файнциммеру, посетившему одно из его представлений. Кинодел пригласил клоуна в свой проект «Девушка с гитарой», после чего тот и стал актером.

Другой известный артист без соответствующего образования — Савелий Крамаров. Он также провалил вступительные испытания в театральный вуз, но свою мечту о съемочной площадке не оставил. Актер разослал свои фото по различным киностудиям, на одной из которых на него благодаря яркой внешности обратили внимание и предложили роль в короткометражной ленте «Ребята с нашего двора».