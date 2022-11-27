Талант, отточенный в актерском: правда о победительнице «Битвы экстрасенсов» навсегда изменит ваше отношение к шоу

Шоу «Битва экстрасенсов» выходит в эфир с 2007 года. Миллионы зрителей верили в происходящие на экране и даже всерьез обращались к засветившимся в шоу магам и колдунам. Но оказалось, что многие из них лишь играли свою роль. Джулия Ванг победила в 15-м сезоне мистической программы, поразив всех способностью умело находить пропавших людей.

Но оказалось, за плечами ведьмы была актерская карьера.

В кино «экстрасенс» дебютировала благодаря картине «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Далее были эпизодические роли в «Дневном дозоре» и в «Неваляшке», а также в комедии «Самый лучший фильм-2», где пародировалась программа «Малахов+» и Ванг сыграла телеведущую Елену Проклову. Видимо, актерский талант помог ей в «Битве экстрасенсов».