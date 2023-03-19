Такую жестокость и представить невозможно: как выбирали шутов в Средневековье

Шуты известны как мастера комедии, которым удавалось смешить и самого короля, и всех придворных. В массовой культуре их изображают как остроумных смельчаков, позволяющих себе многое ради смеха правителя, однако мало кто знает, как на самом деле становились шутами.

Дело в том, что смешить двор отправлялись не из-за врожденного комического таланта. Короля и его подданных веселили психические отклонения, а не остроумные куплеты или сценки. Поэтому в шуты они выбирали людей, поведение которых сильнее всего отличалось от обычного, ведь придворные хотели видеть все особенности артиста.

При этом подобная практика существовала преимущественно в Европе. На Руси же цари предпочитали шутки, но могли и убить за неудачный юмор. Например, Иван Грозный лично лишил жизни своего шута Осипа Гвоздя, разозлившись на его шутку.