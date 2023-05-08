Такую женщину не пропустишь: как выглядела в молодости королева эпизодов Ананьина (фото)

В фильмографии некоторых актёров можно насчитать несколько десятков успешных картин. Но среди них не будет ни одного проекта, в котором артист исполнил бы ведущую роль.

Именно это и случилось с Валентиной Ананьиной. Самые известные советские режиссеры приглашали талантливую девушку на съёмки в своих фильмах. Однако никто из них не мог предложить актрисе нечто большее, чем появление в нескольких сценах. Она играла второстепенных героинь, а порой зрители могли увидеть ее лишь в одном кадре. Поэтому артистку и считают королевой эпизодов.

Впрочем, поклонники высоко ценили ее мастерство и точно обрадовались бы, увидев картину, в которой Валентина сыграла главную роль. Тем более что девушка обладала всеми внешними данными. В молодости красота Ананьиной была не яркой, но при этом запоминающейся. А белоснежная улыбка и лучезарный взгляд покоряли сердца зрителей.