Такую выходку другому бы не простили: карьеру Леонида Куравлева спасла хитрость

Рабочие отношения довольно часто становятся дружескими или даже романтическими. Но иногда это несет в себе огромную угрозу для коллег, чья личная жизнь начинает зависеть от профессиональной деятельности.

Так произошло и с Леонидом Куравлевым, который долгие годы считался верным товарищем Василия Шукшина. Дружба между талантливым актером и выдающимся режиссером смотрелась вполне гармонично, и этот тандем подарил советскому кинематографу немало интересных картин. Но однажды артист отказался сниматься в фильме своего приятеля под названием «Печки-лавочки», позже объяснив это нежеланием становиться заложником одного амплуа. Хотя другие на его месте вряд ли бы осмелились отклонить такое важное предложение.

Для Шукшина это решение стало настоящим ударом. Но в итоге наладить общение помог один вопрос Куравлева: «Вась, ну кто лучше тебя сыграет этого Ивана?» После такого лестного предположения режиссер уже не мог держать зла на своего хитрого и весьма смышленого друга.