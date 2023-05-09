Такую только в триллере снимать: как сегодня выглядит культовая «блондинка Хичкока»

Культовые ленты прошлых лет служат неиссякаемым источником вдохновения для современных режиссеров. Часто киноделы обращаются к бессмертным творениям Альфреда Хичкока, особенно к «Птицам».

Знаменитый фильм ужасов вышел в 1963 году. Главную роль исполнила Типпи Хедрен, получившая после премьеры прозвище «блондинка Хичкока». Ее яркий запоминающийся образ вдохновил создателей сериала «Уэнсдэй», облачивших директрису академии «Невермор» в такой же зеленый костюм, который носила героиня «Птиц».

Эту роль в телешоу сыграла Гвендолин Кристи, известная как Бриенна Тарт из «Игры престолов». Нет сомнений, что рослая и мощная актриса органично бы смотрелась и в хичкоковской ленте. Она, в отличие от хрупкой Хедрен, смогла бы расправиться с обезумевшими птицами в два счета. Но тогда это было бы уже совсем другое кино.

К слову, самой Хедрен пришлось на съемках «Птиц» несладко. Ключевую сцену нападения пернатых снимали неделю, после чего Типпи угодила в больницу с нервным истощением.