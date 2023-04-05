Такую судьбу не заслужила: участь начальницы Кеши из «Усатого няня» никого не оставит равнодушным

Вот уже более 10 лет Людмилы Шагаловой нет в живых. Последние годы жизни любимой многими артистки были окутаны мраком: она не появлялась на больших экранах и не выходила на связь с поклонниками.

Горькую правду о незавидной участи знаменитости раскрыл ее коллега по цеху Станислав Садальский . В своем Telegram-канале актер честно рассказал, с каким равнодушием и жестокостью на старости лет пришлось столкнуться начальнице Кеши из «Усатого няня».

У звезды была стопроцентная потеря зрения и проблемы с давлением. Целых девять лет Шагалова не выходила на улицу — ограничивалась тем, что «дышала в форточку». Родные и близкие отказались должным образом ухаживать за тяжелобольной актрисой, скончавшейся в возрасте 88 лет.

Садальский ясно дал понять, что Шагалова не заслужила такую печальную судьбу. По его мнению, Людмиле Александровне нужно было нанять сиделку, которая за достойную плату вывозила бы актрису на прогулку в парк, раз уж это не стали делать ее дети и внуки.