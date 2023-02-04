Такую страсть невозможно сыграть: страстный поцелуй Муцениеце и бывшего Бузовой вызвал бурю споров
Это не просто рабочие отношения.
Не так давно пользователи сети обсуждали совместные фотографии Агаты Муцениеце и Давида Манукяна. В своих социальных сетях они делились с подписчиками горячими снимками, и уже тогда многие подумали, что между знаменитостями начался бурный роман.
Позже выяснилось, что это была лишь рекламная кампания новой песни Давы, и на некоторое время все обсуждения утихли. Однако несколько дней назад исполнитель выложил клип, и между поклонниками вновь вспыхнули споры.
В нашумевшем видеоролике актриса сыграла девушку, которую предал дорогой ей человек. В конце она отпускает все обиды и страстно целуется с певцом. Интересно, что и Агата, и Дава сами пережили громкие расставания, поэтому они знают, что испытывают люди в этот непростой период. Но, похоже, артисты уже готовы к новым отношениям, а последняя сцена клипа только подтверждает эту теорию.
«Такой эстетичный и красивый поцелуй», «Ребята, вы красивая пара», «Талантливые Давид и Агата очень гармонично смотрятся вместе», — отметили зрители.