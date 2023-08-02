Такую не хочется пускать в авто: вот как выглядит голос Алисы в реальной жизни

Голосовой помощник Алиса уже давно завоевал любовь всех россиян. Однако мало кто знает, как выглядит персона, озвучившая известный искусственный интеллект.

Алиса говорит голосом артистки Татьяны Шитовой. Свой карьерный путь она начала в 90-х, когда поступила в Щепку. На ее курсе также учились Марат Башаров и Эльвира Болгова. После окончания театрального вуза Шитова играла во многих спектаклях, а также озвучивала иностранные ленты. Звездный час для Татьяны настал в 2017 году, когда появился голосовой помощник Алиса. Именно на записях Шитовой и обучали виртуального ассистента.

Недавно Татьяна стала гостьей программы Бориса Корчевникова. Актриса и ведущий разыграли небольшую сценку: он как будто сидел за рулем, а она была его навигатором.

«Иногда даже хочется красивую Алису высадить из машины», — внезапно сказал Корчевников.

Его реплику расценили как антикомплимент. У Бориса чувствительный слух, и все это выглядело почти как оскорбление.