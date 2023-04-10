Такую «Интердевочку» сложно вообразить: какой была Яковлева до экстремального похудения

Елена Яковлева — настоящая звезда российского кино. Одной из первых ее работ стал фильм «Интердевочка», который впоследствии оказался культовым. Правда, режиссер Петр Тодоровский снимать артистку в своем проекте не желал.

Киноделу не нравилось, что Яковлева не могла похвастаться пышными формами. Тогда он представить себе не мог, что было время, когда артистка весила целых 70 килограммов.

Чтобы освоить актерскую профессию, знаменитость поступила в ГИТИС. На питание родители присылали ей 20 рублей, которых хватало исключительно на макароны. Такая «диета» не могла не отразиться на весе будущей звезды экрана.

Округлившейся Яковлевой приходилось терпеть унижения со стороны преподавателя Ирины Судаковой, которая сравнивала ее с коровой. Понимая, что так продолжаться не может, актриса решила худеть. В итоге она сумела избавиться от лишних килограммов и стала стройной как тростинка.