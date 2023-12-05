Такую готовили на Руси: рецепт традиционной рождественской кутьи

Кутья — это традиционное блюдо, которое готовится на Рождество во многих странах. Сладкое зерновое блюдо прекрасно подходит для утреннего завтрака или десерта. Вот простой рецепт, который поможет вам удивить родных.

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной крупы;

2 стакана воды;

1 стакан молока;

1/2 стакана сахара;

1/4 стакана меда;

1/4 стакана изюма;

1/4 стакана грецких орехов;

1/4 стакана измельченных сухофруктов (финики, чернослив и т.д.);

1/2 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки молотого имбиря;

щепотка соли.

Время приготовления: около 1 часа

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Промойте пшеничную крупу в холодной воде и откиньте на дуршлаг. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и промойте под холодной водой. Грецкие орехи мелко нарежьте или измельчите.

Шаг 2: Варка крупы

В большой кастрюле смешайте воду и молоко. Добавьте крупу и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой около 30 минут, или пока крупа не станет мягкой и не впитает большую часть жидкости.

Шаг 3: Приготовление сладкой смеси

Добавьте в кастрюлю с крупой сахар, мед, изюм, грецкие орехи, сухофрукты, корицу, имбирь и щепотку соли. Перемешайте все ингредиенты и варите еще около 15-20 минут, пока смесь не станет густой и ароматной.

Шаг 4: Подача и украшение

Переложите готовую кутью в глубокую тарелку или чашу. Украсьте верх сладкой кутьи дольками грецких орехов или свежими ягодами. Дайте блюду немного остыть перед подачей.

Кутья готова! Подавайте ее теплой или остывшей. Это отличный выбор для завтрака или десерта на Рождество. Приятного аппетита и счастливого празднования!