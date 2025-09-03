Меню
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца

3 сентября 2025 13:46
Актрисам пришлось набраться смелости — но все зря.

В канун Нового года в середине 80-х на центральном телевидении показали «Формулу любви» — комедию Марка Захарова по сценарию Григория Горина.

История о графе Калиостро, свободно пересказанная по повести Алексея Толстого, быстро стала любимой у зрителей. И хотя фильм давно превратился в классику, мало кто знает, что многие сцены в итоге так и не попали на экран из-за цензуры. Нагота смущала художественный совет.

Александра Захарова и вырезанный сеновал

Для дочери Марка Захарова, Александры, эта картина стала знаковой: строгий отец впервые признал ее талант. Но именно ей досталась одна из самых рискованных сцен.

В роли дворовой девки Фимки она снялась вместе с Александром Абдуловым в откровенном эпизоде на сеновале. Марк Захаров хотел добавить фильму «перчинки», однако цензура оказалась непреклонной. Сцену вырезали целиком — и раздевание актрисы оказалось напрасным.

Елана Валюшкина и дождь из лейки

Не обошлось без экспериментов и с Еленой Валюшкиной, исполнившей роль прекрасной Марии Ивановны. Не режиссер, а ее коллега Абдулов уговаривал актрису на смелые сцены, уверяя, что после такого она точно станет звездой.

В результате обнаженную актрису гоняли по полям и лесам, а Абдулов даже поливал ее из лейки, изображая дождь. Но зрители этого так и не увидели: почти все кадры с Валюшкиной без одежды цензура удалила подчистую.

И только Елена Аминова оказалась стойкой: на уговоры не поддалась и согласилась лишь на появление в нижнем белье. Эта сцена оказалась единственной «пикантной», которой позволили остаться в фильме.

Так «Формула любви» вышла на экраны без откровенных эпизодов, которые хотел добавить Захаров. И, возможно, именно благодаря этому фильм сохранил свою легкость и иронию, не превратился в «скандальное кино». А истории о вырезанных сценах добавляют ему еще больше легендарности.

Ранее мы писали: На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

Фото: Кадры из фильма «Формула любви» (1984 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
