Такую Алису Селезневу вы точно не видели: не сложно поверить, но это сняли в СССР

Не секрет, что в прошлом веке технологии были не на самом высоком уровне. И особенно трудно дела обстояли в сфере анимации и мультипликации. Создателям таких картин приходилось идти на всевозможные ухищрения, но срабатывали они далеко не всегда.

Одну из экранизаций повести Кира Булычева можно назвать самой неудачной работой, которая скорее была похожа на хоррор, чем на детский мультик. Сюжет «Узников Ямагири-Мару» строится вокруг всем известной Алисы Селезневой. Она вместе со своим другом исследует затонувший японский транспорт и сталкивается с мутантами.

Сценарий может показаться захватывающим, но то, как выглядят герои и злодеи, наводит настоящий ужас на зрителей. К тому же в сравнении с остальными экранизациями фантастических рассказов об отважной девочке именно эта картина снята хуже всех. И после просмотра такого кукольного советского мультфильма детям точно будут сниться кошмары.