Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все

20 августа 2025 21:30
В киноинтрустрии актера обходили стороной.

Юрий Белов — один из самых ярких и любимых актеров СССР 50–60-х годов. Его обаяние и природная харизма сделали его кумиром миллионов зрителей. Фильмы «Карнавальная ночь», «Королева бензоколонки», «Весна на Заречной улице» и другие хиты того времени закрепили за ним статус суперзвезды.

На экране он всегда был веселым, обаятельным, легким и солнечным. Однако за кулисами его считали странным человеком, «не от мира сего». Эта репутация, казалось бы, не мешала карьере, пока не случилась трагическая история, изменившая жизнь актера навсегда.

Психиатрическая клиника

В середине 60-х годов Белов неожиданно оказался в психиатрической клинике, где провел шесть месяцев, и даже умудрился оттуда сбежать. Никто не знал, что с ним произошло на самом деле. Существует две версии: по одной, он пытался свести счеты с жизнью; по другой — его могли отправить в больницу за слишком откровенные «пьяные» высказывания о Никите Хрущеве. Хотя за такое могли и в тюрьму отправить.

Тяжелый период стал переломным. После истории с психушкой актер изменился не только внешне, но и внутренне. Друзья и коллеги стали сторониться его, режиссеры больше не приглашали на съемки, и даже в театре роли давали с большой неохотой.

Жизнь после славы

Его последний заметный выход на экран случился в 1972 году, в фильме «Стоянка поезда – две минуты». На экране Белов выглядел постаревшим и истощенным — тенью прежней суперзвезды. Этот фильм, можно сказать, стал прощанием с большой сценой и кино.

После череды испытаний актер вынужден был зарабатывать на жизнь иначе — таксовал на стареньком «Москвиче». Финансовые трудности семьи усугубило появление сына, и последние годы Белов провел в нищете.

Юрий Белов умер 31 декабря 1991 года, в канун Нового года. Похороны прошли скромно, почти незаметно для широкой публики. И кто мог такое предугадать, когда актер только начинал свой путь.

Фото: Кадры из фильмов «Карнавальная ночь» (1956), «Королева бензоколонки» (1962)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
