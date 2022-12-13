Таксовал и укладывал шпалы: вот что 90-е сделали с советским Иванушкой (фото)

Виктор Перевалов начал свою карьеру еще школьником, и за годы творческого пути успел сняться в нескольких десятках фильмов. Несколько поколений зрителей знали Перевалова как талантливого артиста, но в 90-е годы он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, в переломный для страны момент продюсеры не захотели приглашать артиста в свои фильмы. Перевалов давно был артистом с огромным стажем, и его гонорар был на уровне самых популярных в стране звезд. Но никто из создателей фильмов не хотел платить ему такую большую зарплату, ведь на эти деньги можно было пригласить других, более известных актеров.

В итоге он был вынужден перебиваться мелкими заработками. Звезда экрана подрабатывал укладчиком шпал, работал в колхозе и на подобных работах, но все эти годы не оставлял надежд вновь оказаться на съемочной площадке. Вернуться же ему удалось только в 2000-х, когда его пригласили в картину «Граффити».

После этого артистом вновь заинтересовались режиссеры. Они начали приглашать его в свои проекты, а Перевалов старался никому не отказывать, поэтому его график оказался очень загруженным. И из-за напряженной работы ему однажды стало плохо: он возвращался из Санкт-Петербурга в Москву и не взял свои лекарства. В итоге, когда артист решился обратиться за помощью к медикам, было уже слишком поздно: врачи не смогли спасти артиста, и он умер на 62-м году жизни.