Такой же красавчик: брат Прилучного заставит вас ахнуть от изумления

Павел Прилучный старается держать свою личную жизнь вдалеке от внимания публики. Артист редко рассказывает о своем детстве и не показывает снимки родных. Поэтому для многих фанатов оказалось удивительным, что у артиста есть старший брат Сергей.

Как признавался сам Сергей, Павел в детстве равнялся именно на него. Он копировал не только поведение, но и имидж брата, поэтому делал точно такие же прически.

Со временем же Прилучный-младший решил покорить актерскую профессию, что до сих пор вызывает чувство гордости у Сергея. Как мужчина признался в интервью «Комсомольской правде», он не пропустил ни одного выступления брата и смотрит все проекты, выходящие с ним.

Как отмечают поклонники, Сергей и Павел очень похожи внешне. На редких совместных кадрах можно заметить общие черты лица, а в особенности — широкую улыбку, которая отличает звезду «Мажора».