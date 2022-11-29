Такой Жанну Фриске еще не видели: ее «беременное» фото доведет до слез

В этом году исполнилось 7 лет со дня смерти Жанны Фриске. В честь прошедшего Дня матери ее сестра поделилась редким снимком певицы в соцсетях. Такой Жанну Фриске еще не видели. В кадре цветущая беременная звезда позирует в фиолетовом купальнике на фоне густой зелени. В подписи к фото Наталья подчеркнула, что Жанна могла стать самой лучшей мамой.

«Жаль, что насладиться этим ты не успела», — посетовала сестра певицы.

Радостный вид Жанны на снимке, еще не подозревающей о страшной болезни, тронул до слез подписчиков Натальи. Об онкологическом диагнозе певица узнала через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году. Она начала жаловаться на частые головные боли, после чего врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль мозга. Экс-солистка «Блестящих» два года боролась с болезнью, отбирающей у нее все силы. Последние недели жизни она находилась в коме. В июне 2015 года 40-летняя Жанна умерла.

После этого ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев ограничил общение родственников певицы с Платоном. Наталья и родители Жанны уже несколько лет не виделись с мальчиком.