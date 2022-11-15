Такой выходки от Шерлока Холмса не ждали: публично унизил любимую женщину

Первой женой Василия Ливанова стала дочка известного химика Владимира Энгельгардта Алина. Будущий актер влюбился в девушку еще в юности: их дачи находились по соседству. Но она была на два года старше и не воспринимала 17-летнего подростка серьезно. После нескольких свиданий Алина объявила Василию, что выходит замуж. Родители подыскали ей удачную партию — обеспеченного ученого-физика.

Будущий Шерлок Холмс тяжело переживал разрыв. Через 7 лет он снова повстречал Энгельгардт на вечеринке. Ливанов приложил все усилия, чтобы вернуть расположение женщины. Ему это удалось: уже спустя несколько месяцев она вместе с двумя детьми ушла от мужа, а вскоре вышла замуж за Василия. В 1963 году у них родилась общая дочка.

Но брак нельзя было назвать счастливым: Алина хотела, чтобы Ливанов обеспечивал семью, а он собирался учиться актерскому мастерству. В 1970 году они расстались после череды скандалов. В отместку Василий публично унизил любимую женщину: он позвонил Энгельгардт на работу и сообщил, что она скончалась. На следующий день Алина узнала от коллег, что ей уже собрали деньги на венки.