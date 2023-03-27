Такой вы ее не видели: Муцениеце ошарашила народ новым образом (фото)

Агата Муцениеце шокировала поклонников неожиданным преображением. Артистка решила отстричь себе челку, о чем рассказала в социальных сетях, опубликовав специальное видео. В ролике звезда «Честного развода» кривляется перед камерой, а в подписи сравнивает с главным героем фильма ужасов «Пила».

Фанаты не стали проходить мимо публикации знаменитости. В комментариях они обсудили новый образ Муцениеце, но далеко не все остались от него в восторге. Часть поклонников считает, что артистка стала выглядеть с новой прической намного привлекательнее, а другие уверены, что она лишь испортила себя и должна как можно скорее исправить ситуацию, но больше не повторять такие провальные эксперименты.