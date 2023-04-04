Такой внешности позавидует любая: как сейчас выглядит Катя из «Двух капитанов»

Экранизация романа Вениамина Каверина «Два капитана» стала главным проектом в карьере Елены Прудниковой. После выхода ленты артистка проснулась знаменитой, а ее Катя Татаринова надолго запомнилась зрителям страны.

С того времени Елена начала активно покорять как отечественный, так иностранный кинематограф. Например, она успела сняться в драме «Допрос» и в европейской фантастической драме «Когда наступит конец света» Вима Вендерса. Прославилась артистка и на театральной сцене. В течение 36 лет она служила в Театре на Таганке под руководством Юрия Любимова.

Артистка продолжает сниматься и сейчас. Она все еще востребована у режиссеров, которые ценят не только ее талант, но и эффектную внешность. Как отмечают зрители, увидевшие Прудникову в новых сериалах «Надвое» и «Химера», звезда экрана смогла сохранить свою красоту и порой затмевает даже молодых звезд.