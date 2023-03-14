Такой ужас не надела бы и поломойка: что не так с платьем звезды «Отчаянных домохозяек»

Горячая красотка Ева Лонгория прославилась на весь мир после выхода сериала «Отчаянные домохозяйки». Ее Габриэль всегда приковывала к себе внимание своими экстравагантными нарядами. В жизни Лонгория не отстает от своей героини.

Так, недавний выход звезды произвел фурор среди ее поклонников, причем в самом худшем смысле этого слова. Ева нарядилась в платье, которое превратило ее в «бочонок». Фасон с гармошкой на талии утяжелил миниатюрную и точеную фигуру актрисы. А глубокое декольте удлинило верх ее тела, из-за чего ноги стали казаться короче. В таком платье 47-летняя Лонгория, чей рост составляет 155 сантиметров, выглядела на 10 сантиметров ниже.

Пользователи Сети уже окрестили аутфит отчаянной домохозяйки главным провалом месяца. Они отметили, что подобный наряд не надела бы даже поломойка. Вот что еще написали недовольные поклонники актрисы: «Похожа на торшер», «Ну почему эти люди не могут нанять стилиста?», «Да, платье очень неудачное! Стилиста уволить надо».