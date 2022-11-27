Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства

Они мечтали о детях, но так и не обзавелись наследниками.

Не каждая женщина мечтает о сыне или о дочке – и может вполне счастливо жить и без детей. Но немало и тех, кто искренне хотел малыша, но судьба распорядилась иначе.

Уже 30 лет певица Вика Цыганова счастлива в браке с поэтом и дизайнером Вадимом Цыгановым. Семья живет в роскошном особняке в Подмосковье и проводит время на личной яхте, но одного нет у супругов – это детей. Певица признается, что они мечтали стать многодетными родителями, но здоровье не позволило выносить и родить Цыгановой ребенка.

Многочисленные романы и несколько браков так и не подарили телеведущей Ксении Стриж счастья материнства, которого она жаждала. В молодости Стриж смогла забеременеть, однако все закончилось выкидышем. Сейчас звезда замужем за менеджером по рекламе Андреем Сусиковым. Пара мечтает о детях и собирается усыновить ребенка из детского дома.

Яркой комедийной актрисе Марине Федункив уже за 50, но пока звезда не обзавелась наследниками. За плечами артистки два тяжелых брака, но сейчас Федункив обрела счастье с молодым итальянцем Стефано Маджи. Пара подумывает о детях. Актриса признается, что ее вдохновляет пример Аллы Пугачевой, повторно ставшей мамой в 64 года. Также Марина Федункив не исключает, что возьмет малыша из детского дома.