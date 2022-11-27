Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства

Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства

27 ноября 2022 11:00
Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства

Они мечтали о детях, но так и не обзавелись наследниками.

Не каждая женщина мечтает о сыне или о дочке – и может вполне счастливо жить и без детей. Но немало и тех, кто искренне хотел малыша, но судьба распорядилась иначе.

Уже 30 лет певица Вика Цыганова счастлива в браке с поэтом и дизайнером Вадимом Цыгановым. Семья живет в роскошном особняке в Подмосковье и проводит время на личной яхте, но одного нет у супругов – это детей. Певица признается, что они мечтали стать многодетными родителями, но здоровье не позволило выносить и родить Цыгановой ребенка.

Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства

Многочисленные романы и несколько браков так и не подарили телеведущей Ксении Стриж счастья материнства, которого она жаждала. В молодости Стриж смогла забеременеть, однако все закончилось выкидышем. Сейчас звезда замужем за менеджером по рекламе Андреем Сусиковым. Пара мечтает о детях и собирается усыновить ребенка из детского дома.

Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства

Яркой комедийной актрисе Марине Федункив уже за 50, но пока звезда не обзавелась наследниками. За плечами артистки два тяжелых брака, но сейчас Федункив обрела счастье с молодым итальянцем Стефано Маджи. Пара подумывает о детях. Актриса признается, что ее вдохновляет пример Аллы Пугачевой, повторно ставшей мамой в 64 года. Также Марина Федункив не исключает, что возьмет малыша из детского дома.

Такой участи не позавидуешь: российские звезды, которые так и не познали радость материнства
Фото: Legion-Media, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video