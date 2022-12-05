Такой участи для нее хотела вся страна: что стало с «неверной» вдовой Барыкина

В 2005 году 53-летний Александр Барыкин познакомился с юной Нелли Власовой на гастролях в Брянске. 19-летняя девушка смотрела на артиста с обожанием. Рядом с ней он забыл о своем неудачном браке, одиночестве после развода и проблемах со спиртным. Вскоре пара поженилась, а через год их семья пополнилась дочкой Женей.

Нелли оставила работу в налоговой инспекции ради карьеры на сцене. Она выступала вместе с мужем, который посвятил ей пластинку «Нелли». В 2008 году Барыкин помог записать ей сольный альбом. Но через три года Нелли влюбилась в другого мужчину.

Александр тяжело переживал измену жены, отказался давать ей развод в надежде, что она вернется. А через несколько месяцев он умер от инфаркта на гастролях. Вдова недолго соблюдала траур, перевезла в дом любовника вещи и вышла за него замуж. Критику общественности Нелли просто игнорировала. Вскоре она родила еще одного ребенка. Но два года назад ее брак распался: она ушла от супруга из-за его рукоприкладства.

Престарелая мама Барыкина рассказывала, что бывшая невестка не поддерживает с ней общение. Более того, по ее словам, вдова музыканта лишь первое время присылала ей часть отчислений за творчество сына, после чего перекрыла «денежный поток».