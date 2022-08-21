Такой толстой Ходченкову мало кто помнит: всплыл неприглядный кадр

Это сегодня Светлана Ходченкова демонстрирует осиную талию на красных дорожках и длинные ноги на пилоне, а двадцать лет назад она выходила из моря, обнажая пышные формы.

Так было на съемочной площадке фильма «Благословите женщину», где актриса исполнила роль Веры, жертвенной супруги военного, безропотно следующей за ним по пятам. Изначально Ходченкова пробовалась на другую роль, но раз ее увидев, режиссер картины Станислав Говорухин видел Верой только Светлану.

Постановщик уговаривал звезду не худеть, чтобы и дальше снимать ее в своих фильмах, но та решила по-своему. Сразу после съемок Ходченкова сбросила лишний вес, чем разрушила отношения с режиссером, но получила много других предложений.

Позже в интервью Говорухин сокрушался, что Светлана променяла искусство на бездарную «попсу», а свой уникальный образ принесла в жертву голливудским стандартам, став такой же как все.