Такой Сябитову еще не видели: россияне опешили от ее истинного лица

Россияне привыкли видеть Розу Сябитову в образе ворчливой, но простодушной свахи в «Давай поженимся!», которую волнуют только финансовые возможности участников шоу.

Но оказалось, что артистка может не только оказывать давление на других, но и держать удар. Это наглядно продемонстрировало интервью, данное Сябитовой Юлии Меньшовой. Ведущая с первых минут «Наедине со всеми» атаковала ее неудобными вопросами, но так и не выбила из колеи.

Меньшова колко отметила, что Роза, называющая себя главной свахой страны, не замужем, и удивилась, как человек с такой неудачной личной жизнью может давать советы другим. Сябитова не растерялась:

«Мы, наверное, плохие советчики себе, поэтому психологи берут себе психологов».

Этот момент прокомментировал психолог Альберт Сафин , отметивший, как достойно держалась Роза: не смущалась, не теряла нить повествования, когда Юлия ее перебивала и даже умудрилась заманить Меньшову в ловушку.

После его разбора передачи зрители взглянули на двух звезд иначе: