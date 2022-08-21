Такой Сябитову еще не видели: россияне опешили от ее истинного лица
Сваха дала мощный отпор манипулятору.
Россияне привыкли видеть Розу Сябитову в образе ворчливой, но простодушной свахи в «Давай поженимся!», которую волнуют только финансовые возможности участников шоу.
Но оказалось, что артистка может не только оказывать давление на других, но и держать удар. Это наглядно продемонстрировало интервью, данное Сябитовой Юлии Меньшовой. Ведущая с первых минут «Наедине со всеми» атаковала ее неудобными вопросами, но так и не выбила из колеи.
Меньшова колко отметила, что Роза, называющая себя главной свахой страны, не замужем, и удивилась, как человек с такой неудачной личной жизнью может давать советы другим. Сябитова не растерялась:
«Мы, наверное, плохие советчики себе, поэтому психологи берут себе психологов».
Этот момент прокомментировал психолог Альберт Сафин, отметивший, как достойно держалась Роза: не смущалась, не теряла нить повествования, когда Юлия ее перебивала и даже умудрилась заманить Меньшову в ловушку.
После его разбора передачи зрители взглянули на двух звезд иначе:
«Юлия Меньшова всегда казалась такой деликатной, душевной, но вот уже второй выпуск она пассивный агрессор. А вот Роза удивила так удивила — умная, честная, четкая».