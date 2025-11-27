Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

Меню
27 ноября 2025 17:38
Авторы над персонажами буквально издеваются.

Мир Marvel пережил уже не один зомби-апокалипсис, но «Marvel Zombies: Red Band» вселяют ощущение, будто комиксы решили перейти в режим максимального хардкора. И на этот раз под раздачу попадают не кто-нибудь, а двое самых защищенных и всесторонне подготовленных героев — Железный Человек и Доктор Стрэндж.

Фанаты привыкли, что в зомби-вселенных гибнут все подряд — но чтобы ТАК? Именно это вызвало бурную реакцию: как вообще возможно, что самые умные и прокачанные герои Marvel не справились с вирусом?

Почему там так все жестоко

Действие разворачивается в очередной линии времени, где героическая эпоха только-только начинает зарождаться. Мир еще не знает, что такое команда Мстителей — а значит, абсолютно не готов к тому, что зомби-вирус накрывает планету почти мгновенно.

Первые зараженные — уличные герои и одиночки вроде Сорвиголовы и Соколиного Глаза. Вскоре становится понятно, что вирус щелкает даже титанов, у которых теоретически должны быть бесконечные шансы выжить.

Комикс отличается от предыдущих «Marvel Zombies» (по которым сняли сериал): он максимально кровавый, мрачный, взрослый и нарочито жестокий. Даже по меркам зомби-Marvel здесь переходят границы того, что обычно можно увидеть на страницах комиксов.

Смерть Железного Человека признана самой жестокой

Тони Старк начинает историю в относительной безопасности: он в космосе, среди героев, защищенных технологически и стратегически. И вот тут на сцене появляется зараженная Джин Грей, пережившая солнечный инсенератор и утратившая контроль над силой Феникса.

Дальше — кошмар, который Marvel еще не показывали: лицо Старка фактически сжигается дотла, частицы вируса проникают в поврежденные ткани, и, чтобы уж точно добить надежду, Джин вгрызается ему в шею, оставляя его без возможности говорить.

Фанаты единодушны: это самая жуткая и ужасающая смерть Железного Человека в истории комиксов, да и киновселенной тоже.

Еще один гений, которому не повезло

Если Старк умирает только физически, а потом становится зомби, то Стрэндж переживает куда более жуткую трагедию: разрыв между телом и душой.

Его дух беседует с Вонгом, а тело в это время заперто в магической клетке и… поедает себя же. Не самая кровавая смерть визуально, но психологически — одна из наиболее шокирующих в серии. Худший кошмар мага: видеть, как твоя собственная оболочка сходит с ума.

Повторяющаяся ирония всех зомби-вселенных Marvel: Железный Человек и Стрэндж проигрывают зомби чаще остальных. А вот Человек-Паук стабильно переживает их почти в каждой временной линии. Объяснений этому авторы не дают, и фанаты не могут понять логику. Остается только смириться и надеяться, что до режиссеров такие варианты развития событий не дойдут.

Фото: Кадры из фильмов «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022), «Железный человек 3» (2013), из сериала «Зомби Марвел»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
